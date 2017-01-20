в області відбудуться заходи з відзначення Дня Соборності України.
о 14.30 на Центральный площі міста відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка.
О 15.00 в обласній філармонії пройдуть урочистості за участі представників крайової влади та громадськості.
Програмою передбачено святковий концерт та вручення державних нагород, почесних грамот обласної державної адміністрації, обласної та міської рад.
Від учасників святкового зібрання представники учнівської молоді покладуть квіти до могил Героїв Небесної Сотні та загиблих в АТО.