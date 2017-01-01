Депутат-медик: Головні лікарі довели до зубожіння лікарні

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:33
17 січня

Буковинські лісівники обговорили практичні аспекти впровадження змін до санітарних правил в лісах України

13:51
17 січня

Урядом прийнято рішення про безперервність фінансування Міноборони, Збройних Сил та інших військових формувань під час виконання судових рішень

13:06
17 січня

Врегульовано порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації

12:28
17 січня

Терміни сплати підприємцями єдиного внеску

12:27
17 січня

Минулого року чернівецькі платники повернули 31,7 млн. грн. податкових боргів

12:26
17 січня

Час відзвітувати по єдиному соцвнеску

12:24
17 січня

На Буковині зменшились обсяги виробництва м'яса, молока, яєць, вовни

10:43
17 січня

Чернівецьким бізнесменам торік відшкодовано 64 млн. грн. ПДВ

10:42
17 січня

Минулого року заощадження чернівчан наповнили держбюджет на 22 млн. гривень

16:56
16 січня

Чернівецькі патрульні затримали п’яних наркоторговців за кермом

15:45
16 січня

Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

13:13
16 січня

У Чернівцях пропонують назвати вулицю на честь Дмитра Гнатюка

12:54
16 січня

На Буковині за вихідні сталося 7 пожеж. Є жертви

12:00
16 січня

Нові ставки для платників єдиного податку

11:44
16 січня

За фактом привласнення та розтрати понад півмільйона гривень, виділених з держбюджету відкрито кримінальне провадження

11:35
16 січня

Декларуємо по-новому!

11:34
16 січня

Минулого року чернівецькі підприємства сплатили 118,2 млн. грн. податку на прибуток

11:29
16 січня

Освячення води в Чернівцях відбудеться на площі Пресвятої Марії

10:58
16 січня

Чернівчан закликають долучитися до вирішення долі міського електротранспорту

14:27
13 січня

Чи можна обміняти російське свідоцтво про народження на українське, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території?

12:54
13 січня

55-літній буковинець загинув від недопалку

12:04
13 січня

До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

12:03
13 січня

Нецільова благодійна допомога у розмірі 2240 грн. – не оподатковується

12:02
13 січня

Минулого року чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

10:51
13 січня

За останні 6 місяців 280 буковинців-учасників АТО отримали соціальні дрова

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНО Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОУ Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
На Буковину повертається Павлюк-молодший. УТОЧНЕННЯКонкурс на посади в Чернівецьку ОДАЗ Івана зробили панаЧернівці: мороз і депутатський поносСепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОМикола Салагор: «Вже рік митниця не здійснює оформлення ...Інтеграція ромської меншини в українське суспільствоУ Чернівцях на "Маланці-фест" перемогли «Царі ЄгиптуЗа яких умов звільнюють за скороченнямПрацівнику Чернівецької міської ради незаконно надали п ...Частина Чернівців через аварію тимчасово без теплопоста ...Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйт ...Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох ...Нові тарифи Калинівського ринкуЯк підприємцю звітувати по ЄСВ
Що, Де, Коли
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
18 січня о 11.00
у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».
19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Депутат-медик: Головні лікарі довели до зубожіння лікарні

Вчора, 22:26 / Коментарів: 0
90175_n.jpg[/thumb]Кожен лікар розуміє, що з такою принизливою зарплатою, працювати майже цілодобово, без сну і відпочинку, без засобів діагностики, іноді, навіть без елементарних умов -стає вже неможливими.

Звичайно, Уляна Супрун, хоче започаткувати у нас американську схему ОЗ, яка, можливо, одна з найкращих в Світі, але пані Уляна упускає той момент, що протягом 25 років незалежності медицину нищили та грабували. Вона повинна зрозуміти, що з теперішніми керівниками змін нам не дочекатись.

Супрун думає, що на місцях головні лікарі це гарні управлінці, як і в США, це менеджери, але ж то не так. В більшості випадків медичні керівники, це люди старої системи, які укорінились в своїх кріслах по 10-15 років, а , хто і більше 20… Вони знають, як провести державні закупівлі, але з великим грошовим бонусом особисто для себе. Іх діти в медичних закладах займають основні посади, і це навіть не дивує, нас простих лікарів, ми давно змирились,, бо діти головного чи начмеда, це «пріоритетні» категорії.

Вони довели до зубожіння лікарні в регіонах, при цьому отримуючи постійні премії та надбавки. Вони спокійно спостерігають за руйнуванням корпусів лікарні, будуючи при цьому величезні маєтки, основне говорити фразу «Нема грошей!» Хоча гроші на медицину завжди виділялись, але керівництво знаходило можливість використати кошти не для оновлення устаткування, ремонту приміщень чи закупку медикаментів…

До початку змін, потрібно ознайомитись з медзакладами в регіонах, подивитись на оснащення та матеріальну базу закладів різного рівня. Виходить, що ми змінюємо принцип роботи, не замінивши засоби. Дуже жаль, якщо станеться так, що стара система переможе ініціативу змін. Медики мовчать, бо кожен прийшов працювати на благо людей, і будь який супротив чи висловлення інакшої думки, трактується , як небажання працювати.

Суспільству нав’язана думка про бідного лікаря, який повинен працювати безкоштовно, цілодобово, без вихідних та в будь яку погоду. Саме ці керівники, які десятиліттями паплюжать медицину, формують таке принизливе сприйняття лікарів. Кожна особиста думка та волевиявлення одразу присікається головними KobevkoOlya-FBлікарями, адже людьми такими легше керувати, і тоді під страхом звільнення чи пригнічення в роботі медики втрачають самоствердження, і так само до них починає ставитись саме суспільство.

В таких умовах лікарі України втрачають бажання самореалізації, самозахисту, вони звикають до того, що кожен може образити білий халат. Для якісних змін спочатку треба ознайомитись з медициною регіонів, поглянути на проблеми з середини, подивитись на статки керівників, бо робити висновки лише по столичному рівню, призведе до повного супротиву на місцях.

Ми всі це розумієм, але боїмось сказати, бо «старі» керівники ще на місцях, а принцип «я начальник — ти дурак!», в медицині ще не подолано!

Ольга КОБЕВКО, medprosvita.com.ua
СХОЖІ НОВИНИ:
Які серйозні зміни чекають на українців у лікарнях з 1 січняЗа Буковиною заштормило столичну медицинуБуковинську медицину заштормилоДепутат Ольга Кобевко повідомила закулісні подробиці боротьби головлікарів ...У Сторожинецькій ЦРЛ пацієнтів безкоштовно лікують фіточаями власного вироб ...
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"