Буковинські лісівники обговорили практичні аспекти впровадження змін до санітарних правил в лісах України

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства спільно з представниками ДСЛП «Івано-Франківськ лісо захист» на базі ДП «Чернівецький лісгосп» провело виробничу нараду з головними лісничими підпорядкованих лісогосподарських підприємств щодо впровадження та практичного застосування згідно діючого законодавства нової редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №756 про «Санітарні правила в лісах України». Про це повідомляє Лісівник Буковини.Директор ДСЛП «Івано-Франківськ лісозахист» Володимир Буній довів до відома всіх присутніх порядок оформлення заходів з поліпшення санітарного стану лісів, перелік надання відповідних копій документів, особливості призначення вибірково-санітарних та суцільно-санітарних рубок.В процесі обговорення вирішено, що перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів в поточному році складатиметься поквартально, що, в свою чергу, сприятиме у максимально стислі строки оздоровити насадження та унеможливить негативний вплив на навколишнє середовище.Обговорено також зміни, що стосуються доведення про проведення санітарно-оздоровчих заходів до органів місцевого самоврядування і громадськості.«Нам важливо вчасно довести до відома громадськість про особливості нашої роботи в частині призначення рубок в насадженнях. Тому я наголошую на відкритості, прозорості та вчасному доведенні до відома всіх зацікавлених – починаючи від громадських організацій, завершуючи органами місцевого самоврядування. Я хочу щоби всі зрозуміли, що лісівники Буковини працюють з народом та для народу», - підсумував виробничу нараду в.о начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Череватий.