На Буковині майстер лісу допустив вирубку 2,5 га лісу

Сторожинецька місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт відносно майстра лісу державного підприємства "Герцаївське державне спеціалізоване лісництво агропромислового комплексу” за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367(службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки)КК України - інформує прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинуваченому було ввірено під охорону 2475 га лісу, однак він не здійснював відповідні обстеження ввіреного йому під охорону кварталу та допустив повну вирубку 2,5 га лісу, завдавши таким чином істотної шкоди державним інтересам на суму понад 380 тис. грн.