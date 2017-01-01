Конкурс на посади в Чернівецьку ОДА

З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні. Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Ігор БУРКУТ, політолог:
ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.
у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
Папієв з Януковичем відпочивають тоді, коли Павлюк йде на посаду першого заступника голови ОДА. У Чернівецькій ОДА розпочались конкурси на зайняття посад першого і просто заступника Фищука.
На першого заступника подали заяви 4 претенденти. Газета «Час» писала вже раніше, що нехай заяви й подають 4 людини, а виграє один – Михайло Павлюк, син Віктора, котрий колись був мером Чернівців, потім заступником голови ОДА, потім першим заступником голови ОДА, а тепер у Києві десь в АПК.
Син Михайло раніше програв вибори до Чернівецької обласної ради. Але це не завадило йому претендувати на посаду першого заступника голови ОДА. Тим паче, що на неї люди не вибирають. Вибирає Стецевич (заступник голови ОДА, голова конкурсної комісії) та комісія.
Тож ще далеко до конкурсу було визначено переможця – це Михайло Павлюк. Інші кандидатури були ширмою демократії. Але перед самим конкурсом з’ясувалось, що такою «ширмою» не бажає стати екс-мер Новодністровська Руслан Панчишин. І він не погодився з умовами, які виставили їм конкурсна комісія.
А комісія вимагала аби 3 кандидати змагалися між собою о 10-й годині, а Павлюк мав прийти на конкурс один об 11.00. Чому? Ніхто нікому нічого не пояснював. Навіщо вони таке робили? Тільки Стецевич і Бог знає. Більше ніхто.
Насамкінець цього цирку Панчишин вирішив не брати участь у конкурсі. Комісія проголосувала за те, аби він не відповідав на запитання. Хоча письмової заяви Панчишин не подав.
А Стецевич хотів виправдати свою позицію і поведінку. Він щось казав про закон. Але не зміг заперечити, як незважаючи на конкурс першим заступником стане Павлюк. Як і казала газета «Час».
Навіщо нам була революція? Навіщо мене труїли газом беркутівці? Навіщо нам жертви Небесної сотні? Навіщо нам АТО?