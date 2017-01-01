Конкурс на посади в Чернівецьку ОДА

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:33
17 січня

Буковинські лісівники обговорили практичні аспекти впровадження змін до санітарних правил в лісах України

13:51
17 січня

Урядом прийнято рішення про безперервність фінансування Міноборони, Збройних Сил та інших військових формувань під час виконання судових рішень

13:06
17 січня

Врегульовано порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації

12:28
17 січня

Терміни сплати підприємцями єдиного внеску

12:27
17 січня

Минулого року чернівецькі платники повернули 31,7 млн. грн. податкових боргів

12:26
17 січня

Час відзвітувати по єдиному соцвнеску

12:24
17 січня

На Буковині зменшились обсяги виробництва м'яса, молока, яєць, вовни

10:43
17 січня

Чернівецьким бізнесменам торік відшкодовано 64 млн. грн. ПДВ

10:42
17 січня

Минулого року заощадження чернівчан наповнили держбюджет на 22 млн. гривень

16:56
16 січня

Чернівецькі патрульні затримали п’яних наркоторговців за кермом

15:45
16 січня

Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

13:13
16 січня

У Чернівцях пропонують назвати вулицю на честь Дмитра Гнатюка

12:54
16 січня

На Буковині за вихідні сталося 7 пожеж. Є жертви

12:00
16 січня

Нові ставки для платників єдиного податку

11:44
16 січня

За фактом привласнення та розтрати понад півмільйона гривень, виділених з держбюджету відкрито кримінальне провадження

11:35
16 січня

Декларуємо по-новому!

11:34
16 січня

Минулого року чернівецькі підприємства сплатили 118,2 млн. грн. податку на прибуток

11:29
16 січня

Освячення води в Чернівцях відбудеться на площі Пресвятої Марії

10:58
16 січня

Чернівчан закликають долучитися до вирішення долі міського електротранспорту

14:27
13 січня

Чи можна обміняти російське свідоцтво про народження на українське, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території?

12:54
13 січня

55-літній буковинець загинув від недопалку

12:04
13 січня

До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

12:03
13 січня

Нецільова благодійна допомога у розмірі 2240 грн. – не оподатковується

12:02
13 січня

Минулого року чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

10:51
13 січня

За останні 6 місяців 280 буковинців-учасників АТО отримали соціальні дрова

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНО Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОУ Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
На Буковину повертається Павлюк-молодший. УТОЧНЕННЯКонкурс на посади в Чернівецьку ОДАЗ Івана зробили панаЧернівці: мороз і депутатський поносСепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОМикола Салагор: «Вже рік митниця не здійснює оформлення ...Інтеграція ромської меншини в українське суспільствоУ Чернівцях на "Маланці-фест" перемогли «Царі ЄгиптуЗа яких умов звільнюють за скороченнямПрацівнику Чернівецької міської ради незаконно надали п ...Частина Чернівців через аварію тимчасово без теплопоста ...Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйт ...Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох ...Нові тарифи Калинівського ринкуЯк підприємцю звітувати по ЄСВ
Що, Де, Коли
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
18 січня о 11.00
у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».
19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
21 січня о 18:00
в офісі ОПОРА Чернівці (Головна, 27) відбудеться громадська майстерня щодо роботи з реєстрами, Системою публічних електронних закупівель ProZorro, e-data та ін. ділитись знаннями буде журналістка Надія Вірна.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Конкурс на посади в Чернівецьку ОДА

Вчора, 16:23 / Коментарів: 6
Конкурс на посади в Чернівецьку ОДАПапієв з Януковичем відпочивають тоді, коли Павлюк йде на посаду першого заступника голови ОДА.
У Чернівецькій ОДА розпочались конкурси на зайняття посад першого і просто заступника Фищука.

На першого заступника подали заяви 4 претенденти. Газета «Час» писала вже раніше, що нехай заяви й подають 4 людини, а виграє один – Михайло Павлюк, син Віктора, котрий колись був мером Чернівців, потім заступником голови ОДА, потім першим заступником голови ОДА, а тепер у Києві десь в АПК.

Конкурс на посади в Чернівецьку ОДАСин Михайло раніше програв вибори до Чернівецької обласної ради. Але це не завадило йому претендувати на посаду першого заступника голови ОДА. Тим паче, що на неї люди не вибирають. Вибирає Стецевич (заступник голови ОДА, голова конкурсної комісії) та комісія.

Тож ще далеко до конкурсу було визначено переможця – це Михайло Павлюк. Інші кандидатури були ширмою демократії. Але перед самим конкурсом з’ясувалось, що такою «ширмою» не бажає стати екс-мер Новодністровська Руслан Панчишин. І він не погодився з умовами, які виставили їм конкурсна комісія.

Конкурс на посади в Чернівецьку ОДАА комісія вимагала аби 3 кандидати змагалися між собою о 10-й годині, а Павлюк мав прийти на конкурс один об 11.00. Чому?
Ніхто нікому нічого не пояснював. Навіщо вони таке робили?
Тільки Стецевич і Бог знає. Більше ніхто.



Насамкінець цього цирку Панчишин вирішив не брати участь у конкурсі. Комісія проголосувала за те, аби він не відповідав на запитання. Хоча письмової заяви Панчишин не подав.

А Стецевич хотів виправдати свою позицію і поведінку. Він щось казав про закон. Але не зміг заперечити, як незважаючи на конкурс першим заступником стане Павлюк. Як і казала газета «Час».



Навіщо нам була революція?
Навіщо мене труїли газом беркутівці?
Навіщо нам жертви Небесної сотні?
Навіщо нам АТО?

Якщо все заздалегідь зрозуміло…



Петро Кобевко
СХОЖІ НОВИНИ:
СПИСКИ ОСІБ, ЯКІ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТН ...На Буковину повертається Павлюк-молодший. УТОЧНЕННЯКуліш ходить ПавлюкомБуковинець Павлюк став заступником міністра. ОНОВЛЕНОПанчишин подав на Галиця до суду + ЗАЯВА
Вчора, 17:08 - Чернівчанин з написав(ла): в матеріалі
Все вірно, пане Кобевко, одне лише питання - чи, дійсно, вас труїли газом беркутівці?
Вчора, 17:13 - chas з написав(ла): в матеріалі
Дійсно. Але не знаю чи на щастя вам , що недотруїли чи на жаль. Я живий!
Вчора, 18:27 - Очевидець з написав(ла): в матеріалі
Кобевко на конкурс прийшов з Панчишиним, з ним він і пішов. ЗАДАЧА: То кілько труєний газом Петро заробив долярів???
Вчора, 18:30 - Магістр держуправління з написав(ла): в матеріалі
Згідно освітньо-кваліфікаційних вимог кандидат мав би мати не менше двох років керівного стажу. Не знаю чим там керує малий Павлюк, але навіть на нинішній роботі двохрічний стаж спливає лише в травні 2017-го. Чи Павлюкам закон не писаний ???
P.S.На місці голови комісії я добре подумав би, перш ніж приймати рішення, а на місці Панчишина не задумуючись подавав би до суду...... хоча б заради справедливості.
Вчора, 18:53 - Адвокат-адвокату з написав(ла): в матеріалі
Хирня на постнім маслі. Панчишин нехай йде до суду, якщо не задоволений. Для чого ці комедії. Він просто неудачник і програвав всі конкурси, на які йшов. Останній - на голову Миколаївської ОДА. А Кобевко нехай побриє яйці, боб бороду вже брив.
Сьогодні, 01:11 - петько дурко з написав(ла): в матеріалі
Це той Панчишин праідолюбки, який на виборах 2012 року гречку роздавав і це зафіксували? Ну пане Петро гарої команди тримаєтесь. А В принципі петюні "гроші не пахнуть"
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"