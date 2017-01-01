За інформацією прес-служби Управління ДСНС України у Чернівецькій області уранці 16 січня сталася пожежа у житловому будинку в м. Вашківці Вижницького району, в якому проживала 90-річна жінка. За попередніми висновками фахівців, від сильного перенакалу печі сталося займання дерев’яного перекриття будинку, звідки вогонь поширився на дерев’яні стіни. Пожежу ліквідували вогнеборці Державної пожежно-рятувальної частини № 4 м. Вижниця. Під час ліквідації пожежі на місці події було виявлено без ознак життя тіло власниці, 1927 року народження. Тіло було направлено на судову-медичну експертизу м. Вижниці для встановлення остаточної причини смерті.У м. Чернівцях на Бульварі Героїв Крут виникла пожежа в одній із житлових квартир дев’ятиповерхівки. Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замкнення електроподовжувача. Сильний густий дим із квартири помітили сусіди та одразу зателефонували за номером 101. На момент приїзду вогнеборців площа пожежі склала 20 кв. м. Вогнеборці увійшли у квартиру, в якій сталося загорання, де виявили власника квартири. Рятувальники винесли чоловіка, що був вже без свідомості, з будинку та передали його до рук медиків.На жаль, під час проведення реанімаційних заходів 84-річний чоловік помер у кареті «швидкої». Одночасно з цим, рятувальники провели евакуацію жителів будинку, оскільки на пожежі виникло сильне задимлення, що загрожувало життю мешканців сусідніх квартир. Вогнеборці, одягнувши апарати захисту органів дихання, евакуювали у безпечне місце 31 людину.Також протягом доби сталася пожежа у житловому будинку в с. Бочківці Хотинського району. Оскільки на момент виникнення пожежі у будинку нікого не було, рятувальникам про пожежу повідомили сусіди. За викликом було направлено вогнеборців з м. Хотина та місцеву пожежну команду с. Колінківці, які ліквідували загорання та запобігли вибуху газового балона, винісши його із будинку. У результаті вогнем було знищено частково покриття будинку, двері, побутову техніку та меблі. Попередньою причиною пожежі є порушення правил експлуатації газового обладнання, а саме залишена ввімкненою без нагляду газова плита.