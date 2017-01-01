Урядом прийнято рішення про безперервність фінансування Міноборони, Збройних Сил та інших військових формувань під час виконання судових рішень

Відповідну постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 30 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного

та місцевих бюджетів або боржників» прийнято під час засідання Уряду за № 1005 від 28.12.2016.



Актом встановлено спеціальну норму для Міністерства оборони, Збройних Сил України, інших військових формувань, а також правоохоронних органів щодо надання органам Державної казначейської служби України інформації для безспірного списання коштів протягом 10 робочих днів без зупинення платежів за платіжними дорученнями за всіма кодами бюджетної класифікації видатків на рахунках органів державної влади.



Це рішення Уряду забезпечить своєчасне фінансування та безперервність роботи Міністерства оборони, Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів на період дії особливого періоду та (або) проведення антитерористичної операції на території України або в її окремих місцевостях.



Зоя ФЕДИК

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти Головного територіального

управління юстиції у Чернівецькій області





