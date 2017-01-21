21 січня о 18:00

Що, Де, Коли

презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду» , що вийшов у «Видавництві 21».

у Літературному Целанівському Центрі відбудеться, що вийшов у «Видавництві 21».

у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».

на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки» .

о 12.00 - освячення води.

в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС .