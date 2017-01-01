У Чернівцях поліцейський затримав крадія церковних коштів

Патрульний затримав чоловіка, підозрюваного у крадіжці коштів із церкви.В суботу, близько 15- ї год, патрулюючи на площі Філармонії інспектор помітив групу людей.Громадяни наздоганяли чоловіка,в руках якого була скринька та кричали патрульному, щоб він його затримав. Про це повідомляє Патрульна поліція Чернівців.Коли чоловік побачив охоронця порядку, то викинув скриньку і пришвидшився. На вул Сагайдачного патрульному вдалось зупинити громадянина.Як з'ясувалось, чоловік підозрюється у крадіжці коштів із церкви.На місце події викликали слідчо-оперативну группу.