Врегульовано порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації

Відповідно до частини четвертої статті 37-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та частини четвертої статті 34-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 року №990 «Про затвердження Порядку здійснення контролю у сфері державної реєстрації» затверджено Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації та внесено зміни до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1128 і Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року №1130.



Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації визначає процедуру здійснення Мін’юстом відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.



Порядком передбачено, що Міністерство юстиції України здійснюватиме контроль за діяльністю суб'єктів державної реєстрації та державних реєстраторів не тільки при розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, а й шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.



Прийнятий Порядок визначає підстави та критерії проведення такого моніторингу реєстраційних дій. Зокрема, виявлення в процесі моніторингу порушень порядку державної реєстрації є підставою для проведення Міністерством юстиції України камеральної перевірки державних реєстраторів та/або суб'єктів державної реєстрації.



Аксенія АДАМЧУК

в. о. начальника Головного територіального

управління юстиції у Чернівецькій області





