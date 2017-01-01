На Буковині прикордонникам пострілами довелось зупиняти контрабандистів

За добу на українсько-румунському кордоні прикордонники у двох випадках не допустили переміщення понад 40 ящиків сигарет та затримано 8 порушників держрубежу. Про це інформує Державна прикордонна служба.фото прес-служби Чернівецького прикордонного загонуТак, автомобіль із сигаретами та 8 правопорушників було затримано сьогодні вночі неподалік українсько-румунського кордону. Позашляховик, який рухався в бік державного кордону, помітив прикордонний наряд відділу «Красноїльськ». На законні вимоги прикордонників зупинитися водій не реагував. Тому охоронцям кордону довелося здійснили декілька пострілів, що дало можливість порушникам зрозуміти серйозність намірів прикордонного наряду. У позашляховику, окрім водія, перебувало ще 7 осіб та знаходилося 15 ящиків із тютюновими виробами. Сигарети разом із затриманими особами було доставлено до прикордонного підрозділу. Ними виявилися місцеві жителі віком від 18 до 40 років.Також цієї ночі прикордонники відділу «Фальків» виявили ще 27 пакунків із сигаретами. Під час перевірки випереджувальної інформації СБУ про можливу протиправну діяльність поблизу державного кордону, прикордонниками знайдено добре замаскований сховок. У ній і знаходилися підготовлені до незаконного переміщення до Румунії ящики з тютюновими виробами. Наразі виявлене куриво доставлено до прикордонного підрозділу, а пошук ймовірних правопорушників триває.