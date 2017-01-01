У рідні Трампа знайшли українське коріння

Зять обраного президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, нібито є нащадком українських емігрантів по лінії матері, родом із Тернопільської області.Про це пишуть "Вести".Зазначається, що Кушнер сам розповідав під час виборчої кампанії про своє коріння по лінії батька: його бабуся, дід і прадід вижили під час Голокосту і приєдналися до партизанів, які ховалися в лісах на кордоні Білорусі та України. А по лінії матері Джаред виявився євреєм із українським корінням - про це сказано на американському генеалогічному сайті.Згідно з даними сайту, дід матері Кушнера, Давид Штадтмауер, народився в селі Підгайці Тернопільської області. Також є дані, що його найближчі родичі родом із тернопільського села Козов і львівського села Краковець. Приблизно в 20-х роках Штадтмауери перебралися в Америку і осіли в Нью-Йорку. І вже там батьки Джареда познайомилися.В Україні запевняють, що Штадтмауери приїжджали на історичну батьківщину, коли упала залізна завіса. Тоді в селі Бахів (8 км від Ковеля Волинської області) відкрили меморіал на згадку про жертв Голокосту."Меморіал звели на місці масового розстрілу євреїв. Його відкрили в 1991-му, і на відкриття приїжджала велика делегація з тих, чиї предки загинули тут", - розповів директор Волинської громади прогресивного іудаїзму Сергій Швардовський.За словами місцевих жителів, мати Кушнера, Серіл, також побувала в нашій країні, розшукуючи могили своїх предків."У складі делегації була і Серіл, або Сара, як ми її називали, зі своїм чоловіком. У Бахові вони шукали могилу своєї родички, тітки їхньої бабусі. Вони гостювали у нас пару днів, мій тато їздив із ними околицями. Сподіваюся, що рідня Трампа приїде до нас ще", - розповіла мешканка Волинської області Жанна Гуд.