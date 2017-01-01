Терміни сплати підприємцями єдиного внеску

Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб – підприємців у 2017 році залишаться незмінними.



Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.



Фізичні особи – підприємці, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року.



Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.

Зазначена норма передбачена ст. 9 Закону України від 08.07.10 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це інформує відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.





