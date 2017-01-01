Минулого року чернівецькі платники повернули 31,7 млн. грн. податкових боргів

Упродовж минулого року чернівецькі боржники повернули бюджету 31,7 млн. грн. (до державної скарбниці – 12,4 млн. грн., до місцевої – 19,3 млн. грн.), що на 9,2 млн. грн., або майже на третину більше, ніж 2015-го - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Боржникам було направлено 795 податкових вимог, 74 інкасові вимоги на стягнення коштів з розрахункових рахунків підприємств – боржників, у податкову заставу описано майнових активів на 6,5 млн. грн.



В рахунок погашення заборгованості по виконавчих провадженнях зведений бюджет отримав 2,2 млн. грн.



Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби. Адже, своєчасно сплачені податки – це запорука своєчасного фінансування видатків на охорону здоров’я, освіту та інші важливі на сьогодні соціальні зобов’язання держави перед громадянами.



