На Буковині зменшились обсяги виробництва м'яса, молока, яєць, вовни

У 2016р. в області, за попередніми даними, вироблено 63,4 тис.т м’яса (у живій вазі), 286,7 тис.т молока, 332,8 млн.шт. яєць та 131,8 т вовни. У порівнянні з 2015р. обсяги виробництва м’яса та молока зменшилися на 2,5%, яєць – на 8,5%, вовни – на 3,6%. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.



На 1 січня п.р., за попередніми розрахунками, в області утримувалось 90,0 тис. голів великої рогатої худоби (з них 57,1 тис. корів), 149,7 тис. – свиней, 44,4 тис. – овець і кіз та 3,1 млн. голів птиці. Порівняно з 1 січня 2016р. в області зафіксовано збільшення поголів’я свиней на 1,0%, овець та кіз – на 1,7%.



Поряд з цим, великої рогатої худоби стало менше на 0,4% (у т.ч. корів – на 0,2%) та птиці – на 5,1%.