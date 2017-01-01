Пільги для здобуття освіти учасниками АТО, їхніми дітьми, дітьми загиблих та дітьми внутрішньо переміщеними особами, дітьми, чиї батьки загинули внаслідок поранення під час Революції Гідності.Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 975 Уряд затвердив Порядок та умови надання державної цільової підтримки для 5 категорій громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, що надаватиметься їм протягом навчання.Постановою встановлено види державної цільової підтримки, умови і механізм її надання.Насамперед таке право матимуть учасники бойових дій, а також їхні діти. Крім того, такими привілеями зможуть скористатися діти, в яких один із батьків загинув чи пропав безвісти під час проведення АТО або помер внаслідок поранення чи захворювання, яких зазнав під час бойових дій.А ще вчитисяЗгідно ч. 8, п.1 Порядку, держава бере на себе зобов’язання повторно надавати допомогу особам, які вже скористались державною цільовою підтримкою для здобуття освіти, але внаслідок стану здоров’я не можуть працювати за здобутою кваліфікацією. За пред’явленням висновку медико-соціальної експертизи (МСЕК), відповідні особи можуть знову вступити до ВНЗ чи технікумів та розраховувати на покриття витрат на навчання з державного або місцевого бюджету.Державна цільова підтримка надається у вигляді:1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджету шляхом зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до цього Порядку, а також, Умов та правил прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів України на відповідний рік;2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-технічної освіти;3) соціальної стипендії – для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;4) безоплатного забезпечення підручниками;5) безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;6) безоплатного проживання у студентських та учнівських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою – для осіб, які навчаються за денною формою навчання.Людмила ПИЛИПІВпровідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,правової роботи та правової освітиГоловного територіального управління юстиції у Чернівецькій області