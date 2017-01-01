Музей просто неба запрошує чернівчан на свято «Від Різдва Христового до Йордану»

22 січня 2017 року о 12.00 у Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту (вулиця Світловодська, 2) відбудеться обласне театралізоване фольклорно-етнографічне свято виконавців традиційних зимових звичаїв та обрядів «Від Різдва Христового до Йордану».
Організатори свята: управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, учбово-методичний центр культури Буковини, Чернівецький обласний музей народної архітектури та побуту.
Мистецький захід проводиться з метою збереження багатовікової спадщини традицій зимових календарних свят буковинського краю, джерел автентичного фольклору у колядках, щедрівках, маланкових дійствах, йорданських піснях, народному музикуванні, танцях, костюмах, етнографічній атрибутиці, народних ремеслах.
Також захід покликаний привернути увагу буковинської громади та гостей краю, насамперед, молоді, до збереження, розвитку та популяризації традиційної культури. Свято сприятиме творчому зростанню фольклорно-етнографічних колективів краю з вивчення автентичних матеріалів, збагаченню їхнього репертуару, відродженню різдвяної обрядовості.
Головне завдання заходу – зародити почуття пошанування до глибинної культури рідного народу, її витоків, які формують духовно-естетичну основу української спільноти.
У програмі свята:
· колядки, вертепи, щедрівки, виступи маланкових гуртів, йорданські пісні;
· велике коло коляди;
· фольклорне дійство на сцені;
· ігри та розваги для дітей.