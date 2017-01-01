За підтримки німців у буковинському селі збудують сонячну електростанцію

Проект інвестуватиметься Німецьким фондомВелика школа у центрі громади – селі Рукшин – чи не єдина споруда, яка не потребує реконструкції, пише сайт БУКОВИНСЬКА ОКРУГА з посиланням на Depo.Одеса.За допомогою навчального закладу в Рукшинській ОТГ вирішили втілити амбітний проект – встановити на даху сонячну електростанцію. Коли проект реалізується – це буде найбільша некомерційна альтернативна електростанція в країні.Цікавим моментом є юридичний аспект – вже є в країні прецеденти про можливість домовленості Обленерго про використання їхньої електромережі в якості трафіку альтернативної електроенергії до інших об’єктів нашої ОТГ. Можна використовувати як опалення, гарячу воду. Завдяки тому, що проект інвестуватиметься Німецьким фондом, він окупиться швидко – за рік, кажуть фахівці.Цікаво й те, що громада зможе орендувати мережі Обленерго для використання альтернативної електроенергії й для інших своїх об’єктів. Щоб втілювати подібні грантові проекти у громаді постійно навчають фахівців та ретельно планують бюджет.