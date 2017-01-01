В одному з корпусів Чернівецького облтубдиспансеру завершується ремонт

Ще минулого літа чернівецькі депутати на сесії обласної ради прийняли рішення виділити гроші на капремонт протитуберкульозного диспансеру, а також на спеціальну приточно-витяжну вентиляційну систему. Сума сягала 970 000 грн, наразі вже чверть коштів використана на нову вентиляцію в одному з корпусів, повідомляє vsemisto.info.На днях в диспансері був представник галузі охорони здоров’я Чернівецької ОДА, щоб перевірити стан справ, також приїхав начальник відділу економіки Департаменту ОЗ Грегуцак Олександр.Іван Гавриш, як головний лікар об’єднання “Фтизіатрія” супроводжував високопосадовців під час перевірки приміщень. Було зафіксовано, що необхідний обсяг роботи на даний момент було виконано. 250 000 грн було витрачено лише на встановлення нової приточно-витяжної системи вентиляції. Ця сучасна система є оптимальним вибором саме для протитуберкульозного диспансеру. Її особливість у тому, що свіже повітря з вулиці фільтрується, перед тим як під тиском потрапляє всередину, а в зимовий період воно також нагрівається. А те повітря, що в приміщенні, виводиться на зовні, пройшовши також систему фільтрації. Така вентиляція забезпечить чисте повітря в диспансері, що запобігає зараженню медичного персоналу, а також пацієнтів один від одного.Також у корпусі звели новий дах, демонтували старі вікна та двері, оновили їх та провели оздоблювальні роботи всередині. Нині вже завершується етап фарбування приміщень та облаштування їх меблями. Скоро новий корпус буде не впізнати.