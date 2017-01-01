Різницю в тарифах на проїзд у громадському транспорті візьмуть з кишень чернівчан

У випадку непідвищення вартості проїзду у громадському транспорті Чернівців, міськрада буде змушена компенсувати різницю у тарифах, яка складе понад 60 мільйонів гривень. Про це вчора на брифінгу повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук - пише molbuk.
"Ми зацікавлені, щоби розгляд зміни тарифів пройшов якомога прозоріше і відкрито. Процедура чітко прописана - перевізники подають свої розрахунки, їх перевіряють відповідні органи виконавчої влади, фінансові управління. Після цього виноситься на розгляд тарифної комісії. Рішення публікується і обговорюється на виконкомі", - зазначив Каспрук.
"Якщо ми не приймемо підвищення тарифів, ми будемо зобов’язані за рахунок бюджету компенсувати різницю. У такому разі лише за електроенергію тролейбусному управлінню повинні компенсувати 26 мільйонів гривень на рік", - додав міський голова.
"У попередніх розрахунках вартість пального була закладена на рівні 14 гривень за літр. Зараз ціна значно вища. Зробили підрахунки по пальному — впродовж року нам з бюджету доведеться виплатити у зв’язку з різницею у тарифі приблизно 36 мільйонів гривень", - пояснив мер.
Він вважає, якщо не прийняти рішення про підвищення тарифів, перевізники звернуться до суду і суд зобов’яже компенсувати цю різницю.
"Напевно, деякі депутати хочуть, щоби чернівчани відчули транспортний колапс. Щоби перевізники значно зменшили кількість рейсів і тоді дехто почне собі робити гарний піар, яка влада погана. Але ми готові брати на себе відповідальні рішення, тому що наше завдання не допустити зупинки громадського трансопорту. Я підтримував пропозицію, щоби розглянути це питання на сесії після перевірки розрахунків. Але депутати хотіли накласти мораторій.
До речі, якщо витримати всю процедуру перевірки розрахунків, то підвищення може відбутися не раніше, ніж наприкінці лютого, тому змісту у цьому мораторії не було. Хіба що комусь пропіаритися або щоби рада прийняла завідомо незаконне рішення", - зауважив міський голова.
У Чернівцях пільгові категорії населення й надалі їздитимуть безкоштовно у громадському транспорті міста.
"Всі пільги для малозахищених та малозабезпечених чернівчан зберігаються", - сказав він.
"Можна безкоштовно їздити у тролейбусах та на 17-ти міських маршрутках. Вони збережені у повному обсязі без обмежень і прийняті у бюджеті на нинішній рік", - повідомив мер.
Нагадаємо, у Чернівцях планують підняти вартість проїзду до 3 гривень у тролейбусі та до 5 гривень у маршрутках. Депутати на сесії міської ради намагалися ухвалити мораторій на підвищення вартості проїзду.
Нагадаємо, 12 січня депутати Чернівецької міськради планували ухвалити мораторій на підвищення вартості проїзду у громадському транспорті.