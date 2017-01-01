У Чернівцях розпочали віддавати вклади кількох збанкрутілих банків

З 16 січня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжить виплату вкладів клієнтам “Дельта Банку” і банку “Хрещатик”.Клієнти “Дельта Банку”
зможуть отримати свої вклади у відділеннях банку-агента “Укргазбанк”. Повертатимуть вклади до 24 лютого включно.
У той же період свої вклади зможуть отримати клієнти банку “Хрещатик”
. Для цього їм з тими ж документами потрібно звертатись у відділення банку-агента “ПУМБ”. Про це пише сайт buknews з посиланням на molbuk.
З 16 січня розпочнуться виплати для вкладників “Інвестбанку”. Від понеділка, 16 січня 2017 року до 24 лютого 2017 року включно
можуть звертатись до установ банку-агенту Фонду ПАТ АБ "Південний", - повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Буковинцям - вкладникам цих банків при собі обов’язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, для спадкоємців вкладників заздалегідь до фонду гарантування вкладів фізичних осіб, необхідно надати нотаріально завірену копію свідоцтва на право на спадщину.