Біля тіла хлопця знайшли 4 мм. пневматичний пістолет «Флобер».
14 січня мешканці села Вартиківці Кельменецького району виявили чоловіка без ознак життя, повідомляє «Північно-Бессарабський портал». Під час огляду тіла було знайдене посвідчення військовослужбовця на ім’я – Вончул Олександр Юрійович, 1993 року народження. Покійний був жителем села Коболчин, працював інструктором кінологічного відділення ВПС «Красноїльськ».
Як стало відомо журналістам ТРО «Сокиряни», в ході огляду місця події представниками поліції також було виявлено 4 мм. пневматичний пістолет «Флобер», який знаходився біля тіла хлопця.
Зі слів батька покійного, син повинен був перебувати з 9 до 16 січня на амбулаторному лікуванні у Сокирянській ЦРЛ.
Обставини смерті встановлюються експертами Національної поліції.
Фото: http://promin.cv.ua/