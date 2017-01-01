У Чернівцях на "Маланці-фест" перемогли «Царі Єгипту

У Чернівцях на традиційному фестивалі «Маланка-фест», який відбувся 15 січня, переміг колектив маланкувальників із села Чагор Глибоцького району Чернівецької області під назвою «Царі Єгипту».
Переможців організатори фестивалю визначили на основі онлайн-голосування глядачів на офіційному сайті «Маланка-фест».
Тож, переможцем фестивалю «Маланка-фест» в Чернівцях став колектив села Чагор Глибоцького району
Чернівецької області під назвою «Царі Єгипту».
За перемогу колектив отримав грошовий приз – 50 тис. грн.На другому місці – маланка «Троянський кінь»
із села Горбова Герцаївського району Чернівецької області. Колектив маланкарів отримав грошовий приз розміром 30 тис. грн.Третє місце
посів інший колектив із села Горбова. Команда отримала грошову винагороду розміром 20 тис. грн.
Загалом у «Маланка-фест» взяли участь 46 колективів, в тому числі й з сусідніх регіонів та Румунії.
Джерело: ІА ZIK.