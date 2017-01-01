У Чернівцях на "Маланці-фест" перемогли «Царі Єгипту

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16 січня

Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

13:13
16 січня

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12:54
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На Буковині за вихідні сталося 7 пожеж. Є жертви

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Нові ставки для платників єдиного податку

11:44
16 січня

За фактом привласнення та розтрати понад півмільйона гривень, виділених з держбюджету відкрито кримінальне провадження

11:35
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Декларуємо по-новому!

11:34
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Минулого року чернівецькі підприємства сплатили 118,2 млн. грн. податку на прибуток

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Освячення води в Чернівцях відбудеться на площі Пресвятої Марії

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16 січня

Чернівчан закликають долучитися до вирішення долі міського електротранспорту

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Чи можна обміняти російське свідоцтво про народження на українське, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території?

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55-літній буковинець загинув від недопалку

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До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

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10:51
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За останні 6 місяців 280 буковинців-учасників АТО отримали соціальні дрова

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Як підприємцю звітувати по ЄСВ

10:38
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14:05
12 січня

«Буковинські зустрічі» у Чернівцях

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12 січня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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в Ратуші ( каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука з основних питань життєдіяьності міста. На брифінгу також йтиметься про розробку та запровадження у Чернівцях комплексної схеми організації дорожнього руху.
17 січня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая та заступника начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області Сергія Шмиголя.
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
18 січня о 11.00
у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».
19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
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У Чернівцях на "Маланці-фест" перемогли «Царі Єгипту

Вчора, 17:00 / Коментарів: 0
У Чернівцях на традиційному фестивалі «Маланка-фест», який відбувся 15 січня, переміг колектив маланкувальників із села Чагор Глибоцького району Чернівецької області під назвою «Царі Єгипту».

У Чернівцях на "Маланці-фест" перемогли «Царі Єгипту


Переможців організатори фестивалю визначили на основі онлайн-голосування глядачів на офіційному сайті «Маланка-фест».

Тож, переможцем фестивалю «Маланка-фест» в Чернівцях став колектив села Чагор Глибоцького району Чернівецької області під назвою «Царі Єгипту».

За перемогу колектив отримав грошовий приз – 50 тис. грн.

На другому місці – маланка «Троянський кінь» із села Горбова Герцаївського району Чернівецької області. Колектив маланкарів отримав грошовий приз розміром 30 тис. грн.

Третє місце посів інший колектив із села Горбова. Команда отримала грошову винагороду розміром 20 тис. грн.

Загалом у «Маланка-фест» взяли участь 46 колективів, в тому числі й з сусідніх регіонів та Румунії.
Джерело: ІА ZIK.
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