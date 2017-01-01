Чернівецькі патрульні затримали п’яних наркоторговців за кермом

У Чернівцях патрульні поліцейські знайшли в автомобілі нетверезого водія велику кількість речовин, схожих на наркотичні, та обладнання для їх виробництва.
Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівців.
«На вулиці Я. Мудрого патрульні помітили Nissan Primera, водій якого не увімкнув покажчик повороту. Охоронці порядку зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з водієм та пасажиром інспектори помітили в обох ознаки сп’яніння, – повідомили у патрульній поліції. – Коли охоронці порядку запитали чоловіків, чи не має в них при собі заборонених речовин – вони помітно занервували».
Під час поверхневої перевірки патрульні виявили велику кількість речовин, схожих на наркотичні. Також в автомобілі інспектори знайшли обладнання, схоже на те, за допомогою якого готують наркотичні речовини, різноманітні колби та пакети з невідомими речовинами.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Медичний огляд на стан сп’яніння виявився позитивним – чоловіки вживали наркотики.