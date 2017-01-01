Працівники поліції охорони Буковини «за гарячими слідами» затримали автовикрадача (ФОТО)

Раніше судимий буковинець незаконно заволодів автомобілем односельчанина. Завдяки професійним діям поліцейських Управління поліції охорони в Чернівецькій області зловмисника затримано, а автомобіль вже повернуто власнику. Про це повідомляє Управління поліції охорони в Чернівецькій області.
На спецлінію «102» за допомогою звернувся 35-річний мешканець села Мигово Вижницького району. Чоловік розповів, що з його власного подвір’я викрали автомобіль «ЛУАЗ».
За словами керівника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чеботаря, підрозділ працює в системі єдиної дислокації з Головним управлінням Національної поліції в області, тож отримавши повідомлення про злочин та орієнтування на автомобіль, поліцейські охорони негайно вжили заходів з метою встановлення особи автовикрадача та розшуку автомобіля.
У результаті оперативних та злагоджених дій працівників поліції охорони Буковини та дільничних офіцерів поліції Вижницького відділення поліції зловмисника було затримано у сусідньому селі, поряд з краденим транспортним засобом.
Виявилося, що незаконно заволодів автомобілем буковинця, 36-річний односельчанин потерпілого. Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Слідчі Вижницького відділення поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження, передбачене ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.