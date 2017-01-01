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Україна зможе нанести точковий удар по Москві: В 2017 році ми отримаємо новий ракетний комплекс "Грім-2"

Вчора, 15:54 / Коментарів: 0
Україна зможе нанести точковий удар по Москві: В 2017 році ми отримаємо новий ракетний комплекс "Грім-2"

Україна розробляє "Грім-2". Фото: "Депо"

Буквально кілька днів тому Україна анонсувала розробку нового ракетного комплексу "Грім-2" і навіть вже отримала перші замовлення на нього. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на "Депо".

Авторами проекту пілкреслюється універсальність української розробки - комплекс "Грім-2" пристосований для стрільби як балістичними, так і крилатими ракетами.

30 серпня цього року прес-служба "Конструкторського бюро "Південне" розповсюдила інформацію, що Україна розпочинає розробку новітнього оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім-2". Повідомляється, що на підприємстві вже почалася збірка першого прототипу шасі для розміщення нового ракетного комплексу і що паралельно ведуться приготування для випробувань маршового двигуна на базі науково-виробничого об'єднання "Павлоградський хімічний завод".

Раніше повідомлялося, що Королівство Саудівська Аравія і Україна ведуть переговори щодо укладення контракту із закупівлі українських тактичних ракетних комплексів "Грім-2" із залученням фінансів на проектно-конструкторські розробки. Більше того, Саудівська Аравія вже перерахувала близько $40 млн на відповідні доопрацювання даного тактичного ракетного комплексу, що збільшує шанси на успішну реалізацію проекту. При тому, що розробка та виготовлення подібних ракетних комплексів й так знаходить у найвищому пріоритеті нашої держави і покликані стати основою для формування національного неядерного щита стримування.

Даний проект складається майже повністю з українських комплектуючих і передбачає кооперацію майже 50 підприємств. Ще в грудні 2015-го року Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що українські конструктори відпрацьовують оперативно-тактичну ракету, яка перевищує за своїми показниками той проект, який свого часу отримав назву "Сапсан". Також він відзначив, що створюється виробництво повного циклу, починаючи від ракетного палива і закінчуючи бойовою частиною ракети, яка буде найкращим стандартом з оперативно-тактичних ракет, які є в світі.

Взагалі, Україна має дуже непросту історію створення власного оперативно-тактичного та балістичного озброєння. Комплекс науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення українських зразків ракетно-реактивного озброєння було розпочато ще в 1992-му році і охоплював він весь спектр подібної зброї. Однак, через неуважність до цієї теми з боку керівництва держави та недофінансуванням проектів, більшість з них так і не були завершені. До 2013-го року "дожили" лише комплекси "Борисфен", "Грім" і "Сапсан", але й їх тодішній Міністр оборони Павло Лебедєв (член БЮТ, а потім Партії регіонів, після Революції Гідності втік у Крим, зараз розшукується українською військовою прокуратурою) "приговорив", повідомивши, що проект закривається "у зв'язку з неефективним використанням державних коштів".

У підсумку, станом на весну 2014-го року, коли боєздатність армії вийшла на передній план у питанні існування України, як держави, на озброєнні ЗСУ перебував лише оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК) "Точка-У", який давно застарів як морально, так і технологічно.

Втім, навесні 2014-го року було повідомлено про відродження проекту "Грім-2", а на виставці "Авіасвіт-XXI" демонструвалися твердопаливний двигун і макети крилатої і балістичної ракет. За словами тодішнього генерального конструктора – генерального директора Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" Олександра Дегтярьова, це робило український ОТРК лише питанням часу і фінансування.


У січні 2016-го року президент України Петро Порошенко наголосив на необхідності створення в Україні виробництва ракет та боєприпасів і нагадав, що раніше РНБО ухвалила рішення про створення нового ракетного озброєння в рамках проекту "Вільха". Він констатував, що роботи ведуться досить інтенсивно і висловив надію, що перші результати будуть найближчим часом та доручив прискорити його реалізацію.

І ось, наприкінці серпня поточного року Міноборони України відзвітувало про вдалі випробування нових тактичних ракет "Вільха" ("виросла" з проекту "Сапсан"), виготовлених концерном "Південмаш". Паралельно з вищезгаданим проектом, розробники готували інший варіант, який отримав назву "Грім", вдосконаленою версією якого і буде "Грім-2". Це мобільна пускова установка з двома ракетами типу "земля – земля", яка була створена для заміни застарілих ракетних комплексів "Точка-У".


Вага боєзаряду дає можливість говорити, що він здатний знищити противника на площі 10 тисяч квадратних метрів, при використанні касетного заряду, або на площі 2-3 гектара звичайним осколково-фугасним зарядом. При цьому, дані ракети здатні летіти не тільки по балістичній прогнозованій траєкторії, але і по аеробалістичній – непередбачувано змінюючи траєкторію по ходу польоту. Це гарантує прорив всіх існуючих сьогодні систем ППО, навіть російських С-300 і С-400.

Мінімальна дальність стрільби цього комплексу складає 50 км, максимальна – 280 км в експортної версії і 350 км – для потреб ЗСУ (це пов'язано з "Режимом контролю за ракетними технологіями", який забороняє продаж іноземним державам ракет "земля – земля" з більшою дальністю). Однак, судячи з наявної інформації, при усіх юридичних обмеженнях, реальна дальність "Грому-2" може скласти до 500 кілометрів і це цілком може бути використано у разі необхідності.

Для кращого розуміння того, наскільки це потужна та необхідна зброя в умовах вимушеного сусідства з таким агресором, як Росія, давайте поглянемо на карту. Якщо при радіусі дії з розрахунку 350 кілометрів запуск ракет здійснювати з району Краматорська, то можна вразити цілі, які знаходяться в межах червоного кола (червоними точками показані бази зосередження і забезпечення противника, авіабази на території РФ і центр підготовки російських найманців перед відправкою на Донбас). Якщо ж припустити, що дальність польоту буде все ж 500 кілометрів, то розмістивши такі ракети на півночі Сумської області, можна буде вражати цілі, які знаходяться в межах синього кола, зокрема, Москву. А це вже, погодьтесь, буде зовсім інша розмова з ворогом.


Таким чином, тактичний ракетний комплекс "Грім-2" може розглядатися як потужний засіб неядерного стримування агресора. Перші практичні стрільби ракет комплексу "Грім-2" заплановано на другу половину 2016-го року.

Особливо авторами проекту пілкреслюється універсальність української розробки, зазначивши, що комплекс "Грім-2" пристосований для стрільби як балістичними, так і крилатими ракетами, що робить його універсальним і придатним, як для протиповітряної оборони, так і для берегової охорони, а також дозволяє використовувати, як далекобійний оперативно-тактичний комплекс.

Офіційної інформації щодо того, буде цей ОТРК братись на озброєння українською армією, чи лише буде виготовлятись на експорт, наразі немає. Але, враховуючи озвучені керівництвом України військові пріоритети, а також можливості для стримування агресора, які відкриває дана зброя, можна сміливо припустити, що на одному з наступних військових парадів на День Незалежності Хрещатиком проїде і "Грім-2".
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