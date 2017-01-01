Для Кремля без шансів: Американські ЗМІ про те, як команда Трампа "дружитиме" з Росією

В.Путін. Фото: risovach.ru.
Засоби масової інформації США зробили висновок, що, незважаючи на передвиборні заяви Дональда Трампа, не всі особи з його команди мають намір підтримувати хороші відносини з Російською Федерацією, що показали останні висловлювання. Про це повідомляє ЛІГА.net, передають Патріоти України.
Аналітики стверджують, що бюджет і Конгрес значно ускладнять завдання для Трампа дружити з Росією. Крім того, міністри його ж уряду також, в такому випадку, будуть ставити палки в колеса.
Наприклад, новий глава Пентагону "Скажений пес" Джеймс Маттіс запевняють, що він не вважає Росію дружньою державою, а також має намір надавати активну підтримку НАТО, яке настільки яскраво розкритикував його шеф Трамп. Також Маттіс вважає, що дії РФ проти України шкодять всьому регіону і утворюють собою дуже небезпечну ситуацію.
Раніше відомий як друг Путіна Рекс Тіллерсон, нині кандидат на пост Держсекретаря США, також заявив, що Росія незаконно анексувала Крим і повинна відповісти за свої дії.
Тим часом, головний кандидат на пост глави ЦРУ Майк Помпео підтримав звинувачення Росії в кібератаках на сервери США і заявив, що Москва намагається знищити демократію по всьому світу.
Прес-секретар Трампа Шон Спейсер, втім, наголосив, що президент і не збирався створювати команду своїх клонів, однак саме бачення політики Трампа втілюватимуть його міністри.