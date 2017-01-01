Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

Ромське питання є непростим не лише в Україні. Фактично схожі проблеми є у всіх країнах колишнього соцтабору, незважаючи на те, увійшли вони в ЄС чи ні. Основні проблеми ромів приблизно однакові в усіх країнах: це соціальна ізоляція від місцевого населення, низький освітній рівень, погані умови життя, тотальна бідність, жахливі житлові умови, погане здоров’я, а також відсутність представників в органах влади, побутовий расизм, відсутність захисту з боку правоохоронних органів.
Для того щоб розірвати це замкнуте коло необхідно проводити просвітницьку роботу з ромами й надавати безкоштовну правову допомогу, чим посилювати їх правові можливості та відкривати доступ до ресурсів міста, регіону та країни.
Кожна проблема з якою стикаються роми, тягне за собою ще більший потік питань. Тому, необхідно працювати одразу в декількох напрямках:
– Надання безоплатної правової допомоги для ромського населення;
– Супроводження ромів до державних інстанцій соціальними працівниками, юристами та, за потребою, перекладачами;
– Розвінчування міфів та руйнація стереотипів шляхом публікування матеріалів, які стосуються ромської історії та культури;
– Показ успішних справ ромів, які відстояли свої права у державних інстанціях;
– Лобіювання змін до законодавства задля спрощення процедури отримання ідентифікуючих документів;
– Посилення ромських громад шляхом розвитку органів самоорганізації ромського населення.
Якщо Україна претендує на звання демократичної європейської країни, а громадяни, як варті того, аби жити в демократії, то ми повинні крокувати єдиним шляхом: всім та всіма силами допомогти ромам вийти з вікової ізоляції, навчити їх жити за законами та правилами нашої спільної держави і нарешті допомогти їм інтегруватися в українське суспільство, як це давно зробили десятки інших національностей, що проживають в Україні.
Зоя ФЕДИК
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у Чернівецькій області