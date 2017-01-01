В Китаї небіжчик "ожив" на своїх похоронах

75-річного старого вважали померлим і ледь не поховали заживо.
У Китаї мало не стався жахливий інцидент. У провінції Сичуань сім'я ледь не поховала заживо 75-річного пенсіонера, який здавався їм мертвим. Старий несподівано ожив на власному похороні. Про це повідомляють Патріоти України з посиланням на Нескучные новости.
У старого зупинилося серце, пенсіонер "перестав дихати", а температура тіла "покійного" впала настільки, що у рідних чоловіка не залишилося сумнівів у його смерті. Літній китаєць був оголошений мертвим, і син разом з десятком родичів почав готуватися до похорону. Вони навіть встигли покласти "покійного" в труну, але, на щастя, до закопування труни не дійшло.
Справа в тому, що під час траурної церемонії віко домовини кілька разів з'їжджало, але родичі не відразу звернули увагу на "дивину" - вони просто його поправляли, посилаючись на брак в виробі.
В результаті кришку все-таки зняли і виявили знесиленого, але живого діда, який намагався повідомити, що він живий.
"Що відбувається? Ви що мене ховаєте?", - запитав чоловік у сина, оглянувши вінки, прикраси, плакати і присутніх родичів.