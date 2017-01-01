У Чернівцях провели рейд покинутих приміщень та будівель

З настанням холодної погоди стрімко зростає кількість пожеж через необережне поводження з пічним опаленням, газовими приладами та обігрівачами.
Також нерідко пожежі виникають у підвалах багатоповерхових будинків, покинутих будівлях, жертвами яких стають особи без певного місця проживання. Небезпечні такі пожежі виділенням великої кількості диму, що проникає в під’їзди та квартири, загрожуючи життю його мешканцям.
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов`язаних з порушенням правил пожежної безпеки у нежилих та покинутих приміщеннях особами які ведуть бродяжницький спосіб життя працівники Чернівецького міського відділу 12-13 січня провели обстеження таких приміщень з метою виявлення безхатченків та осіб, що ведуть бродяжницький спосіб життя. В ході рейду було обстежено 4 нежилих приміщення у Шевченківському районі міста Чернівці.
Під час обстеження безхатченків виявлено не було тож рятувальники провели бесіди з місцевими жителями прилеглих будинків, щодо дотримання правил пожежної безпеки.