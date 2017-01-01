У Чернівцях пропонують назвати вулицю на честь Дмитра Гнатюка

Відповідна петиція " Про перейменування вулиці Горького Максима у м. Чернівці на вулицю Гнатюка Дмитра" зареєстрована на сайті Чернівецької міської ради.
"Для збереження пам’яті та висловлення вдячності видатному українському співаку (баритону), режисеру, педагогу, Народному артисту України, Герою України Дмитру Михайловичу Гнатюку, вважаємо за необхідне перейменувати вулицю Горького Максима у місті Чернівцях на вулицю Гнатюка Дмитра.
Гнатюк Дмитро Михайлович - народився в українському селі Старосілля (нині село Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області), що на той час входило до складу Королівства Румунії.
Свій професійний і творчий шлях Гнатюк Д. М. розпочинав у місті Чернівцях – актором Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені О. Кобилянської.
Його шляхетний артистизм підтримував дух і самоусвідомлення української нації. Ототожненням покоління 1960-тих стали пісні «Два кольори», «Мій Київ», «Пісня про рушник», вперше виконані Дмитром Гнатюком.
Соліст, а згодом - директор Київського театру опери та балету, з 1988 року – художній керівник і головний режисер Національної опери України, лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка.
Нагороджений орденами, медалями, іншими почесними відзнаками. Почесний громадянин міст Києва та Чернівців, Почесний громадянин Чернівецької області.
За дорученням громадської організації «Земляцтво буковинців у місті Києві «Буковина», просимо перейменувати вулицю Горького Максима у м. Чернівцях на вулицю Гнатюка Дмитра" - пише автор Бабух Тарас Васильович.
Дата початку збору підписів: 13 січня 2017 р.
До кінця збору підписів залишилось: 27 днів
Підтримати петицію можна тут