Що, Де, Коли

в Ратуші ( каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука з основних питань життєдіяьності міста. На брифінгу також йтиметься про розробку та запровадження у Чернівцях комплексної схеми організації дорожнього руху.

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая та заступника начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області Сергія Шмиголя.



презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду» , що вийшов у «Видавництві 21».

у Літературному Целанівському Центрі відбудеться, що вийшов у «Видавництві 21».

у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».

на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки» .

о 12.00 - освячення води.