За інформацією прес-служби Управління ДСНС України у Чернівецькій області ввечері 13 січня сталася пожежа в житловому будинку в с. Драчинці Кіцманського району.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем, а саме, залишена без нагляду на печі свічка, яка спричинила тління постільних речей. На момент виникнення пожежі у будинку перебувала 90-річна власниця. Оскільки площа пожежі була незначною, загорання самоліквідувалось, однак цього було достатньо, щоб обірвалось людське життя. Тіло жінки на місці пожежі виявили родичі, які прийшли навідати стареньку. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались.
Вранці 15 січня виникла пожежа у житловому будинку в с. Поляна Хотинського району. За попередньою інформацією, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогнем було повністю охоплено будинок, та повідомили рятувальників. На місце події було направлено вогнеборців з м. Хотина та місцеву пожежну команду с. Клішківці. Рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, ввійшли всередину приміщення, де виявили тіла 74-річної власниці будинку та її 60-річного співмешканця уже без ознак життя.
Загалом з початку року в Чернівецькій області під час пожеж загинуло 10 осіб. Всі трагічні випадки сталися через порушення правил пожежної безпеки.
Тому Управління ДСНС України у Чернівецькій області вкотре звертається до буковинців: будьте обережні при користуванні вогнем та уважні при експлуатації печей чи електрообігрівачів.