"Це буде нелегко" - Байден дав настанови українській владі

Фото: twitter.com
Віце-президент США Джо Байден дав останні настанови українській владі на шляху до зміцнення України.
Про це сказав на брифінгу з президентом Петром Порошенком у Києві - пише gazeta.ua.
"Дуже важливо, щоб ви й надалі зміцнювали свої антикорупційні відомства, викоренили тих, хто хоче повернути Україну до панування кумівства та клептократії. Завдяки цим важливим крокам ваша економіка знову зростає. Але попереду ще дуже багато роботи, щоб Україна нарешті реалізувала свій потенціал динамічної та сучасної економіки.
Продовжуйте працювати з МВФ, щоб упровадити жорсткі реформи, які забезпечать стійкість економіки України. Продовжуйте очищення банківської системи. Упроваджуйте реформи в енергетичному секторі, щоб усунути залежність України від російського газу. Працюйте над прозорою приватизацією державних підприємств. Створюйте бізнес-середовище з відповідальною нормативно-правовою системою, яка зробить Україну привабливою для інвестицій", - порадив Байден.
Він зазначив, що на шляху до успіху будуть стояти корупція та російська агресія.
"Це буде нелегко. Доведеться багато зробити, щоб продовжити роботу", - зазначив Байден.
16 січня зранку віце-президент США Джо Байден прилетів до Києва. Це його останній візит в Україну як віце-президента США.