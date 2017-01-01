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Новини
16:56
16 січня

Чернівецькі патрульні затримали п’яних наркоторговців за кермом

15:45
16 січня

Інтеграція ромської меншини в українське суспільство

13:13
16 січня

У Чернівцях пропонують назвати вулицю на честь Дмитра Гнатюка

12:54
16 січня

На Буковині за вихідні сталося 7 пожеж. Є жертви

12:00
16 січня

Нові ставки для платників єдиного податку

11:44
16 січня

За фактом привласнення та розтрати понад півмільйона гривень, виділених з держбюджету відкрито кримінальне провадження

11:35
16 січня

Декларуємо по-новому!

11:34
16 січня

Минулого року чернівецькі підприємства сплатили 118,2 млн. грн. податку на прибуток

11:29
16 січня

Освячення води в Чернівцях відбудеться на площі Пресвятої Марії

10:58
16 січня

Чернівчан закликають долучитися до вирішення долі міського електротранспорту

14:27
13 січня

Чи можна обміняти російське свідоцтво про народження на українське, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території?

12:54
13 січня

55-літній буковинець загинув від недопалку

12:04
13 січня

До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

12:03
13 січня

Нецільова благодійна допомога у розмірі 2240 грн. – не оподатковується

12:02
13 січня

Минулого року чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

10:51
13 січня

За останні 6 місяців 280 буковинців-учасників АТО отримали соціальні дрова

10:45
13 січня

Як підприємцю звітувати по ЄСВ

10:38
13 січня

Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйтесь із бюджетом

14:05
12 січня

«Буковинські зустрічі» у Чернівцях

13:58
12 січня

Частина Руської вулиці сьогодні без води

12:21
12 січня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,8 млн. грн.

12:20
12 січня

Відзвітувати про доходи можна особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

11:36
12 січня

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є обов'язковою виплатою

11:26
12 січня

Оновлено довідники податкових пільг

11:26
12 січня

Реквізити й терміни реєстрації податкової накладної

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНО Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? ОНОВЛЕНОУ Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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Що, Де, Коли
16 січня о 15.00
в Ратуші ( каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука з основних питань життєдіяьності міста. На брифінгу також йтиметься про розробку та запровадження у Чернівцях комплексної схеми організації дорожнього руху.
17 січня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая та заступника начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області Сергія Шмиголя.
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
18 січня о 11.00
у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».
19 січня о 11.00
на площі Пресвятої Марії відбудеться ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки».
о 12.00 - освячення води.
20 січня 12.00
в сесійній залі Ратуші відбудеться громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС.
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Нові ставки для платників єдиного податку

Вчора, 12:00 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, внесені Законом від 20.12.2016 р. № 1791-VIII та зміни до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", внесені Законом від 06.12.2016 р.№ 1774VІІІ - про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Для I та II групи платників єдиного податку ставки залишаються фіксованими, але при цьому застосовуватимуться до більшого розміру бази оподаткування.
Отже, місячна сума єдиного податку становитиме у 2017 році:

• для платників 1-ї групи 160,0 грн. (1600,0 Х10%);
• для платників 2-ї групи 640,0грн. (3200,0 Х20%)

Для платників 3-ї групи платників податку ставки єдиного податку залишаються незмінними:
• для 3-ї групи - 3% для платників ПДВ і 5% для неплатників ПДВ.

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

• для платників 1-ї групи мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме: з 01 січня 2017 року – 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).
Водночас наголошуємо, що страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.
• для платників 2-ї та 3-ї груп з 01 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).

З 01.01.2017 фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.
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