За фактом привласнення та розтрати понад півмільйона гривень, виділених з держбюджету відкрито кримінальне провадження

За фактом привласнення та розтрати понад півмільйона гривень, виділених з держбюджету на обслуговування смуги кріплення державного кордону Україна-Молдова зареєстровано кримінальне провадження.
Прокуратура Чернівецької області за результатами аналізу матеріалів, наданих Чернівецьким прикордонним загоном Державної прикордонної служби України, зареєструвала кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем).
Встановлено, що 12.06.2006 Чернівецька регіональна філія Центр Державного земельного кадастру (виконавець робіт) та Головне управління Держгеокадастру в Чернівецькій області (замовник) уклали договір на виконання робіт з розробки проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування смуги кріплення державного кордону Україна-Молдова на території Чернівецької області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Проте, всупереч умов договору службові особи Головного управління Держгеокадастру в Чернівецькій області погодили сплату виконавцю робіт понад 500 тис. грн. за фактичні затрати, без отримання технічних матеріалів в паперовому та електронному вигляді, а службові особи Чернівецької регіональної філії державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру» незаконно заволоділи вказаними коштами.
Проведення розслідування доручено слідчому управлінню ГУ НП в Чернівецькій області.