Декларуємо по-новому!

З 1 січня 2017 року розпочинається кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з ПДФО і військового збору, та/або мають право подати декларації для отримання податкової знижки.
31 грудня 2016 року набрав чинності наказ Мінфіну від 15.09.2016 р. №821, яким внесено зміни до форми податкової декларації, яка запроваджується з 1 січня 2017 року.
Зокрема, у новій формі:
• зменшено кількість додатків з чотирьох до двох,
• змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від впровадження господарської діяльності (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з ПДФО.
У зв’язку із впровадженням ставки ПДФО у розмірі 18% та скасуванням пп. «є» п. 176.1 ПКУ, у платників податку, які отримали доходи від двох та більше податкових агентів у розмірі визначеному пп. «є» п. 176.1 ПКУ, за результатами 2016 року не виникає обов’язку щодо подання декларації.
Фізособи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з 1 січня 2016 року авансові платежі з ПДФО розраховують та сплачують згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий квартал не розраховується та не сплачується.
Із новою формою податкової декларації та прикладами щодо її заповнення можна ознайомитися у листі ДФС України від 12.12.2016 р. №39537/7/99-99-13-01-03-17 «Про порядок декларування доходів фізичних осіб».
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ