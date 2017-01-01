Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж 2016-го року сплатили до зведеного бюджету 118,2 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 97,9 млн. гривень. У порівнянні з показниками 2015-го року надходження зросли на 44,8 млн. гривень, або понад на третину.
Звертаємо увагу, що Державна фіскальна служба України в листі від 22.12.2016 №40603/7/99-99-03-01-17 (http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/279776.html) надала роз’яснення про подання податкової звітності з податку на прибуток за 2016 рік для забезпечення коректності даних про стан розрахунків платників з бюджетами з податку на прибуток підприємств та податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво, в інтегрованих картках платників.
Форма податкової декларації з податку на прибуток затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 19.08.2016 № 585 - повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.