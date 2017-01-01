Освячення води в Чернівцях відбудеться на площі Пресвятої Марії

На Водохреще у Чернівцях представники різних релігійних громад традиційно освятять воду на площі Пресвятої Марії.
Чернівчан з родинами запрошують спочатку на ІІІ-й релігійний фестиваль «Майданівські колядки», який відбудеться 19 січня о 11.00. Освячення води на площі Пресвятої Марії розпочнеться 19 січня о 12.00.
Довідково. Освячення води на площі Пресвятої Марії у Чернівцях відбувається з другої половини 19 століття. Обряд проводили біля криниці на місці, де був вівтар церкви Успення Пресвятої Богородиці до її перенесення.
«Свято Йорданського посвячення води довершено із звичайною величавістю та при великім здвизі народу біля Турецької криниці, де целебрував сам митрополит д-р Репта»,- писала газета «Буковина» 21 січня 1905 року.