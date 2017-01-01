Чернівчан закликають долучитися до вирішення долі міського електротранспорту

Громадське обговорення проекту модернізації електротранспорту Чернівців за рахунок залучення кредитних ресурсів ЄБРР та грантових ресурсів ЄС відбудеться 20 січня 12.00 в сесійній залі Ратуші.
До участі в обговоренні запрошуються депутати міської ради, керівники фракцій та депутатських комісій, представники громадських організацій, громадські активісти, небайдужі чернівчани.
У дискусії братимуть участь представники ЄБРР, фахівці КП «Чернівецьке тролейбусне управління», економісти, фінансисти, юристи, фахівці банківського сектору. До участі запрошені представники міст, які скористалися таким проектом для оновлення електротранспорту, вітчизняних виробників тролейбусів.
Чи отримає електротранспорт Чернівців шанс для розвитку вирішувати чернівчанам.