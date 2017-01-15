З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні. Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Ігор БУРКУТ, політолог:
ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.
в Ратуші ( каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука з основних питань життєдіяьності міста. На брифінгу також йтиметься про розробку та запровадження у Чернівцях комплексної схеми організації дорожнього руху.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая та заступника начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області Сергія Шмиголя.
у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».
- 50 учасників академічного буковинського ансамблю пісні і танцю заспівали в одному з торгових центрів міста. - Понад мільйон гривень цьогоріч на розвиток цієї галузі отримала Буковина. - Чого бракує буковинським художникам та митцям, аби повноцінно розвиватись та навчати діток? - Скульптор Володимир Гамаль у Чернівцях представив свої роботи. - Солодкі спогади про чернівецькі дахи, гармонію міста та час, який йому хотілось законсервувати, розповів письменник Максим Дупешко. - Як відзначали б різдвяні свята наші домашні улюбленці? - Чернівецькі дітки розповіли про веселощі та поділилися секретами своїх радощів.