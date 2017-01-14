З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні. Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Ігор БУРКУТ, політолог:
ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.
в Ратуші ( каб.202) відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука з основних питань життєдіяьності міста. На брифінгу також йтиметься про розробку та запровадження у Чернівцях комплексної схеми організації дорожнього руху.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція начальника управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Олексія Гайдая та заступника начальника Управління з реагування на надзвичайні ситуації Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області Сергія Шмиголя.
у Чернівецькому обласному центрі зайнятості (вул.Університетська 31) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Розширення співпраці із роботодавцями та соціальними партнерами в контексті реформування служби зайнятості».
Теми тижня, 14.01.2017 - Перевізники пропонують підвищити ціни на проїзд у громадському транспорті, та депутати заборонили навіть обговорювати це питання. - Чернівецькі обранці проголосували за те, щоб на усі службові автівки міських чиновників та комунальну техніку встановити GPS-навігатори. - Підприємці Калинівського ринку, адміністрація підприємства та міські депутати вирішили, якими будуть тарифи на користування торговими площами та заїзд автомобілів. - Бізнесмени і далі штурмують відділи державної реєстрації. - Підтримати малий та середній бізнес пообіцяла Чернівецька міськрада. - 640 мільйонів гривень на субсидії за 2016 рік та початок 2017-го держава компенсувала буковинцям за витрати на комунальні послуги. - Мешканці вулиці Шептицького нарікають на депутата Тихоновича. - У Чернівцях уже кілька років затоплює 2 вулиці у мікрорайоні Роша. - Сезон риболовлі та катання на ковзанах відкрито - Вчителі іноземних мов забагато уваги приділяють правильному письму, натомість розмовні навички не розвивають. - Що таке справжня буковинська переберія та чим цьогоріч дивуватимуть на чернівецькому "Маланка-фесті"?