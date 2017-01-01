Микола Салагор: «Вже рік митниця не здійснює оформлення «дров» більше 2 метрів»

Як відомо, наприкінці 2015 року в Україні офіційно почала діяти заборона на експорт необроблених лісоматеріалів, зокрема з 1 листопада 2015 року – деревних порід, крім сосни, а уже з 1 січня поточного року – повна заборона експорту необроблених лісоматеріалів - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.
Втім, перші місяці дії так званого мораторію засвідчили значну ймовірність порушень під час здійснення експортних операцій щодо лісоматеріалів. Маємо на увазі вивезення з України лісу «під прикриттям»: заборонені лісоматеріали товарної позиції 4403 «лісоматеріали необроблені» експортери намагалися вивозити, декларуючи їх у товарній позиції 4401 «деревина паливна».
Чернівецька митниця ДФС неодноразово піднімала нагора дане питання, надсилаючи звернення та запити до органів державної влади, правоохоронних органів, інших установ та організацій, пов‘язаних із реалізацією та експортом лісоматеріалів. Аби упередити маніпуляції з товарними позиціями, ще 6 січня 2016 року було видано розпорядження начальника Чернівецької митниці ДФС Миколи Салагора щодо посилення митного контролю за експортом лісоматеріалів.
Таке рішення митного органу спричинило хвилю обурень серед «доброчесних» експортерів й інших осіб, у тому числі державних службовців й горе-політиків, які виказували надзвичайну «стурбованість» проблемами лісового господарства. У результаті митниці довелося офіційно спростовувати надумані абсурдні звинувачення у корупційних схемах і перешкоджанні роботі лісогосподарських підприємств області.
Чернівецька митниця ДФС у межах компетенції, відповідно до діючого законодавства обрала принципову позицію у питаннях класифікації деревини. Упродовж 2016 року в зоні діяльності митниці не було оформленого жодного куба дров довжиною понад 2 метра, не зважаючи на маніпуляції «підприємців» із ГОСТами, затвердженими ще у радянські часи.
Результатом посиленого контролю стало запровадження 45 справ про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, де предметом ПМП виступали лісо-, пиломатеріали на суму 2 722 309,21 грн.
Врешті офіційну позицію з даного питання озвучило Державне агентство лісових ресурсів України. На офіційному сайті Держлісагентства прес-служба розмістила інформацію про підписання наказу, яким т.в.о. Голови відомства Христина Юшкевич зобов’язує керівників державних підприємств під час поставок за межі митної території України дров паливних обмежити їх довжину двома метрами. Крім того, пані Юшкевич «закликала інших постійних лісокористувачів також ввести аналогічну норму та обмежити довжину дров під час експорту двома метрами».
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