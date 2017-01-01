Микола Салагор: «Вже рік митниця не здійснює оформлення «дров» більше 2 метрів»

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14:27
13 січня

Чи можна обміняти російське свідоцтво про народження на українське, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території?

12:54
13 січня

55-літній буковинець загинув від недопалку

12:04
13 січня

До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

12:03
13 січня

Нецільова благодійна допомога у розмірі 2240 грн. – не оподатковується

12:02
13 січня

Минулого року чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

10:51
13 січня

За останні 6 місяців 280 буковинців-учасників АТО отримали соціальні дрова

10:45
13 січня

Як підприємцю звітувати по ЄСВ

10:38
13 січня

Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйтесь із бюджетом

14:05
12 січня

«Буковинські зустрічі» у Чернівцях

13:58
12 січня

Частина Руської вулиці сьогодні без води

12:21
12 січня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,8 млн. грн.

12:20
12 січня

Відзвітувати про доходи можна особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

11:36
12 січня

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є обов'язковою виплатою

11:26
12 січня

Оновлено довідники податкових пільг

11:26
12 січня

Реквізити й терміни реєстрації податкової накладної

11:23
12 січня

Громада Чернівців отримала на 260 мільйонів більше податків

11:18
12 січня

За яких умов звільнюють за скороченням

20:33
11 січня

З ЦІЛИМ ЯБЛУНЕВИМ САДОМ У ЧЕРНІВЦЯХ

18:56
11 січня

Ремонтні роботи завершені на теплотрасі

18:53
11 січня

У Чернівцях рятувальники провели рейд щодо безпечного відпочинку на кризі

14:18
11 січня

Розвиток системи електронних послуг

14:17
11 січня

Затверджено Порядок надання інформації ПФУ на запити органів ДВС та приватних виконавців

14:15
11 січня

Працівнику Чернівецької міської ради незаконно надали приміщення для відновлення під житло

14:11
11 січня

Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох людей у Чернівцях

13:10
11 січня

Протягом доби у Чернівцях виникло 5 пожеж

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?У Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
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Що, Де, Коли
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
14 січня о 14.00
на Соборній площі відбудеться театралізована розважальна програма "Казкові дива", яку підготували для чернівчан та жителів міста аматори народного літературного театру Будинку естетики та дозвілля.
У програмі: театралізоване дійство, казкові персонажі та цікаві конкурси для дітей та дорослих.
15 січня о 9.00
в рамках проведення Міжнародного фестивалю традиційної культури «Буковинська Маланка» за участі керівництва виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями) в учбово-методичному центрі культури Буковини (м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-А) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Збереження, розвиток та популяризація різдвяно-новорічних традицій Буковини».
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 11.00 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


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Микола Салагор: «Вже рік митниця не здійснює оформлення «дров» більше 2 метрів»

Вчора, 17:26 / Коментарів: 0
Микола Салагор: «Вже рік митниця не здійснює оформлення «дров» більше 2 метрів»Як відомо, наприкінці 2015 року в Україні офіційно почала діяти заборона на експорт необроблених лісоматеріалів, зокрема з 1 листопада 2015 року – деревних порід, крім сосни, а уже з 1 січня поточного року – повна заборона експорту необроблених лісоматеріалів - повідомляє прес-центр Чернівецької митниці.

Втім, перші місяці дії так званого мораторію засвідчили значну ймовірність порушень під час здійснення експортних операцій щодо лісоматеріалів. Маємо на увазі вивезення з України лісу «під прикриттям»: заборонені лісоматеріали товарної позиції 4403 «лісоматеріали необроблені» експортери намагалися вивозити, декларуючи їх у товарній позиції 4401 «деревина паливна».

Чернівецька митниця ДФС неодноразово піднімала нагора дане питання, надсилаючи звернення та запити до органів державної влади, правоохоронних органів, інших установ та організацій, пов‘язаних із реалізацією та експортом лісоматеріалів. Аби упередити маніпуляції з товарними позиціями, ще 6 січня 2016 року було видано розпорядження начальника Чернівецької митниці ДФС Миколи Салагора щодо посилення митного контролю за експортом лісоматеріалів.

Таке рішення митного органу спричинило хвилю обурень серед «доброчесних» експортерів й інших осіб, у тому числі державних службовців й горе-політиків, які виказували надзвичайну «стурбованість» проблемами лісового господарства. У результаті митниці довелося офіційно спростовувати надумані абсурдні звинувачення у корупційних схемах і перешкоджанні роботі лісогосподарських підприємств області.

Чернівецька митниця ДФС у межах компетенції, відповідно до діючого законодавства обрала принципову позицію у питаннях класифікації деревини. Упродовж 2016 року в зоні діяльності митниці не було оформленого жодного куба дров довжиною понад 2 метра, не зважаючи на маніпуляції «підприємців» із ГОСТами, затвердженими ще у радянські часи.

Результатом посиленого контролю стало запровадження 45 справ про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, де предметом ПМП виступали лісо-, пиломатеріали на суму 2 722 309,21 грн.

Врешті офіційну позицію з даного питання озвучило Державне агентство лісових ресурсів України. На офіційному сайті Держлісагентства прес-служба розмістила інформацію про підписання наказу, яким т.в.о. Голови відомства Христина Юшкевич зобов’язує керівників державних підприємств під час поставок за межі митної території України дров паливних обмежити їх довжину двома метрами. Крім того, пані Юшкевич «закликала інших постійних лісокористувачів також ввести аналогічну норму та обмежити довжину дров під час експорту двома метрами».

Як кажуть у народі – краще пізно, ніж ніколи.
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