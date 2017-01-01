Буковинські прикордонники долучились до здачі крові

Що, Де, Коли

керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.

Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.

на Соборній площі відбудеться театралізована розважальна програма "Казкові дива" , яку підготували для чернівчан та жителів міста аматори народного літературного театру Будинку естетики та дозвілля.

У програмі: театралізоване дійство, казкові персонажі та цікаві конкурси для дітей та дорослих.



в рамках проведення Міжнародного фестивалю традиційної культури «Буковинська Маланка» за участі керівництва виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями) в учбово-методичному центрі культури Буковини (м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-А) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Збереження, розвиток та популяризація різдвяно-новорічних традицій Буковини».

з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.

О 11.00 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску , що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.