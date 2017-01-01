Буковинські прикордонники долучились до здачі крові

Щоб врятувати життя, непотрібно бути героєм просто здай кров та приєднайся до тих хто рятує життя. Сьогодні охоронці кордону приєдналися до тих, кому не байдужа доля інших. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Отримавши заклик через ЗМІ, про необхідність поповнення резервів донорської крові до Чернівецького обласного центру служби крові, прибули два десятки військовослужбовці Чернівецького загону. Усвідомлюючи важливість такого заходу до офіцерів та контрактників прикордонного загону долучилися і військовослужбовці строкової служби.
Адже, частинка їхньої крові - це врятоване людське життя. Більшість з прикордонників роблять це не вперше. Охоронці рубежів закликають всіх бажаючих долучатися до здачі крові, і не залишати осторонь.