Чи можна обміняти російське свідоцтво про народження на українське, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території?

Свідоцтво про народження — перший офіційний документ у житті кожної людини.



Реєстрація народження дитини в Україні регулюється Законом «Про реєстрацію актів цивільного стану» від 01.07.2010 р. (надалі — Закон); наказом Міністерства юстиції «Про затвердження Правил реєстрації актів цивільного стану» від 18.10.2000 р. № 52/5 (надалі — Правила); наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян» від 24.07.2008 р. від 1269/5 (надалі — Інструкція).



З проблемою реєстрації в Україні дітей, які народилися на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей (далі – тимчасово окупована територія України), зіткнулися сотні українських громадян.



До складу тимчасово окупованої території України, визначеної Верховною Радою України, входять тимчасово окуповані території України, особливий правовий режим яких встановлено відповідно до законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», а також «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями».



На сьогодні законодавством України не визначений порядок реєстрації новонароджених на тимчасово окупованій території дітей, а також реєстрації смерті громадян. Це створює безліч проблем батькам дітей та родичам померлих, які зберегли громадянство України та намагаються отримати свідоцтво про народження або смерть, що призводить до порушення та обмеження прав громадян, які виявилися “заручниками ситуації”.



Основні труднощі полягають у тому, що батькам новонароджених дітей видають медичну довідку в одному екземплярі з пологового будинку за процедурою та згідно із законодавством Російської Федерації, а згідно з ст.9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» будь-який акт (рішення, документ), виданий незаконними органами та/або посадовими особами, є недійсним і таким, що не створює правових наслідків. Тому українські органи РАЦС не визнають отримані батьками документи та відмовляють у видачі свідоцтва про народження дитини. Така сама ситуація при реєстрації смерті громадян.



Тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Закон закріплює за державою обов’язок вживати всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території. Тому таке важливе питання має обов’язково бути вирішено на законодавчому рівні і передбачати чіткий механізм реалізації громадянами своїх прав.



Оскільки особливого порядку реєстрації в Україні новонароджених та померлих на тимчасово окупованій території України законодавством не передбачено, а на практиці громадяни зустрічаються із проблемами на кордоні та в реєстраційних органах, то найбільш оптимальним шляхом вирішення цієї проблеми буде звернення в судові органи з урахуванням наступного.

Згідно з п. 3 Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5, у зв’язку з неможливістю виконувати повноваження відділами державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території.



За заявами громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України, державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану за місцем звернення заявника.



Підставами для державної реєстрації народження є:



• медичне свідоцтво про народження форми № 103/о,

• медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу. Ці документи подаються для державної реєстрації народження дитини, яка досягла одного року і більше;

• акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном судна, командиром, начальником потягу тощо) за участю двох свідків і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі.

• лікарське свідоцтво про перинатальну смерть форми № 106-2/0, у разі мертвонародження.

Ці документи подаються до органу державної реєстрації актів цивільного стану, де реєструється народження.



Проте на тимчасово окупованій території України, як вже було зазначено, окупаційною владою всі документи видаються виключно згідно законодавства Російської Федерації чи іншої самопроголошеної держави, тому необхідно керуватися пунктом 2 глави 1 розділу ІІІ Правил, де вказано, що при відсутності підстав для державної реєстрації народження, визначених у цьому пункті (див. п. а-г), державна реєстрація народження провадиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження даною жінкою.



В даному випадку необхідно звернутися із заявою до суду в порядку окремого провадження для встановлення фактів, що мають юридичне значення, а саме факту народження дитини або смерті, згідно з розділом IV Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК).



За подання такої заяви, згідно з вимогами абз. 3 пп. 4 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» доведеться сплатити 275, 60 грн. (0,2 розміру мінімальної заробітної плати).



Відповідно до ст. 38 ЦПК України, заявники та інші заінтересовані особи в справах окремого провадження (крім справ про усиновлення) можуть брати участь у цивільній справі особисто або через представника.



Звертатися до суду необхідно із заявою, в якій має бути зазначено:

1. Який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2. Причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3. Докази, що підтверджують факт.



Рішення суду про встановлення факту, який підлягає реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану або нотаріальному посвідченню, не замінює собою документів, що видаються цими органами, а є тільки підставою для одержання зазначених документів. Тому отримане рішення суду є підставою для видачі свідоцтва про народження в реєстраційних органах України.



На практиці постає ще одна проблема, з метою реєстрації народження маленьких українців, які народилися на тимчасово окупованій території громадяни вільно потрапляють на підконтрольну Україні території, однак виїхати без отримання відповідного свідоцтва не можуть.



Нажаль, судова процедура з розгляду справи про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України є надто складною та на даний момент займає від двох до трьох місяців, які громадяни мають проводити поза своїх домівок або витрачати кошти на дорогу для прийняття участі у судових засіданнях.



04 лютого 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України», який наступного дня було направлено на підпис Президенту України.

Даним Законом передбачається внесення змін до Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) з метою оптимізації процесу отримання свідоцтв про народження, про смерть для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, та не мають належних медичних документів, передбачених законодавством України.



Так, вказаним Законом, передбачається спрощення процедури легалізації документів для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, в тому числі пов’язаних із реєстрацією новонароджених дітей. В такому разі суд зобов’язаний буде невідкладно з моменту надходження такої заяви розглянути вищезазначену заяву та прийняти рішення, яке негайно набирає чинності та є підставою для отримання свідоцтва про народження дитини в реєстраційних органах.



У разі набранням чинності вказаним Законом та внесення відповідних змін, відбудеться значне спрощення процедури отримання свідоцтва про народження або смерть, що допоможе нашим співвітчизникам захистити свої права у найкоротший час.



Нажаль, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, його територіальні підрозділи та їх посадові особи не уповноважені надавати правову допомогу громадянам при складанні документів процесуального характеру, а саме: заяви про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України.



Саме тому, маємо надію на плідну співпрацю з центрами надання безоплатної вторинної допомоги та адвокатами у наданні громадянам тимчасово окупованих територій України, а також розповсюдженні безкоштовних примірників заяв про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України.



Зоя ФЕДИК

провідний відділу систематизації законодавства,

правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,

правової роботи та правової освіти

Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

