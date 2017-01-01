55-літній буковинець загинув від недопалку

12 січня у Чернівцях на вул. Левадній сталася пожежа у побутовому приміщенні господарської будівлі на території приватного домогосподарства. Попередньою причиною пожежі є необережне поводження з вогнем 55-річного місцевого мешканця під час паління.
Чоловік запалив цигарку та заснув. Недопалок, впавши у постільні речі, спричинив їх тління. Оскільки площа загорання була незначною, пожежа самоліквідувалась. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались. Тіло чоловіка вже без ознак життя виявила родичка, яка прийшла навідатись до нього. Наразі тіло направлено на судово-медичну експертизу м. Чернівців для встановлення остаточної причини смерті.
У с. Давидівка Сторожинецького району виникла пожежа у господарській будівлі. Оскільки будівля була дерев’яною, а всередині зберігалось сіно, вогонь швидко поширився та охопив всю площу приміщення. Пожежу помітили сусіди та відразу зателефонували за номером 101. Площа пожежі склала 150 кв. м. На місце події було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини № 12 м. Сторожинця, місцеві пожежні команди с. Давидівка, с. Б.Підгірний і с. Чудей, які ліквідували пожежу. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.