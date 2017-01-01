З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні. Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..
Ігор БУРКУТ, політолог:
ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.
в учбово-методичному центрі культури Буковини (вул. Главки, 1-А) відбудеться підписання угоди про проведення 28-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі». В церемонії візьмуть участь заступник керуючого справами обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, начальник управління культури ОДА Віра Китайгородська, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району. Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
в рамках проведення Міжнародного фестивалю традиційної культури «Буковинська Маланка» за участі керівництва виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями) в учбово-методичному центрі культури Буковини (м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-А) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Збереження, розвиток та популяризація різдвяно-новорічних традицій Буковини».
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19. О 11.00 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
Смертельне ДТП неподалік с. Чагор: 4 загиблих, 4 травмовано (фото та відео)
Сьогодні, 12:50 / Коментарів: 0
Пізно ввечері 12 січня на об’їзній дорозі поблизу с. Чагор Глибоцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 4 людей загинуло та 4 осіб було травмовано.
Як з’ясувалося, водій автомобіля «Мерседес-Бенц», не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес-Спринтер». У результаті зіткнення водій та всі 3 пасажирів легкового автомобіля загинули на місці події. Про це повідомляє Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Для того, щоб деблокувати тіла загиблих, на місце події було направлено рятувальників групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які за допомогою спеціальних інструментів дістали тіла загиблих з понівеченого автомобіля.
Водія мікроавтобуса «Мерседес-Спринтер» та 3 пасажирів з травмами різної важкості було госпіталізовано до лікувального закладу м. Чернівців.