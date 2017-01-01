Упродовж 2016-го року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили 2600,3 тис. грн. рентної плати за спеціальне використання води, що на 511,1 тис. грн. більше, ніж 2015-го року. Вказані надходження згідно з бюджетним розписом розподілено рівними частинами між державним та місцевими бюджетами - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
Чернівецька ОДПІ нагадує, що Податковим кодексом України (стаття 255) встановлено дві основні категорії платників рентної плати за спеціальне використання води.
Перша категорія (первинні водокористувачі) - це суб’єкти господарювання, які безпосередньо здійснюють забір води з водних об’єктів чи надр, та в подальшому використовують таку воду, як для власної господарської діяльності, так й для постачання води іншим (вторинним) водокористувачам.
Друга категорія (вторинні водокористувачі) – це суб’єкти господарювання, які отримали воду від постачальників (первинних водокористувачів) та використовують її у господарській діяльності.