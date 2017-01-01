Буковинці стали набагато менше купувати новорічних ялинок

Кількість реалізованих новорічних ялинок суттєво знижується – повідомляють у Чернівецькому обласному управлінні лісомисливського господарства
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє про обсяги реалізації новорічних ялинок 2016-2017 року.
Станом на 30.12.2016 реалізовано 5753 ялинки загальною вартістю 458736 грн. Середня ціна за погонний метр становила 91 грн.
Тим часом, в 2015 році підприємствами Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства було реалізовано 12027 ялинок, загальною вартістю 775402 грн. Тоді ціна за погонний метр становила 76,5 грн.