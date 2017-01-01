Буковинці стали набагато менше купувати новорічних ялинок

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
14:27
13 січня

Чи можна обміняти російське свідоцтво про народження на українське, якщо дитина народилась на тимчасово окупованій території?

12:54
13 січня

55-літній буковинець загинув від недопалку

12:04
13 січня

До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

12:03
13 січня

Нецільова благодійна допомога у розмірі 2240 грн. – не оподатковується

12:02
13 січня

Минулого року чернівецький бізнес сплатив 2,6 млн. грн. водної ренти

10:51
13 січня

За останні 6 місяців 280 буковинців-учасників АТО отримали соціальні дрова

10:45
13 січня

Як підприємцю звітувати по ЄСВ

10:38
13 січня

Бажаєте припинити підприємницьку діяльність – розрахуйтесь із бюджетом

14:05
12 січня

«Буковинські зустрічі» у Чернівцях

13:58
12 січня

Частина Руської вулиці сьогодні без води

12:21
12 січня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,8 млн. грн.

12:20
12 січня

Відзвітувати про доходи можна особисто, через уповноважену особу, поштою, або онлайн

11:36
12 січня

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань не є обов'язковою виплатою

11:26
12 січня

Оновлено довідники податкових пільг

11:26
12 січня

Реквізити й терміни реєстрації податкової накладної

11:23
12 січня

Громада Чернівців отримала на 260 мільйонів більше податків

11:18
12 січня

За яких умов звільнюють за скороченням

20:33
11 січня

З ЦІЛИМ ЯБЛУНЕВИМ САДОМ У ЧЕРНІВЦЯХ

18:56
11 січня

Ремонтні роботи завершені на теплотрасі

18:53
11 січня

У Чернівцях рятувальники провели рейд щодо безпечного відпочинку на кризі

14:18
11 січня

Розвиток системи електронних послуг

14:17
11 січня

Затверджено Порядок надання інформації ПФУ на запити органів ДВС та приватних виконавців

14:15
11 січня

Працівнику Чернівецької міської ради незаконно надали приміщення для відновлення під житло

14:11
11 січня

Комісія встановить причини отруєння чадним газом двох людей у Чернівцях

13:10
11 січня

Протягом доби у Чернівцях виникло 5 пожеж

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

З Івана зробили пана З Івана зробили панаГолова обласної ради Іван Мунтян і його осередок ВО «Батьківщина» на Буковині діють в унісон з партіями «Опозиційний блок» та «Наш край». Ці дві сили є відгалуженням партії регіонів і її останнім прихистком в Україні.
Як так сталося, що БЮТ з регіоналами у Чернівецькій області не тільки знайшли спільну мову, а й активно співпрацюють на користь не Україні?..

Ігор БУРКУТ, політолог:

ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ! ОСЬ І КАЗОЧЦІ КІНЕЦЬ!Розпочався ще один важкий воєнний рік. Він обіцяє бути для українців особливим - роком прощання з ілюзіями. Чим раніше ми зрозуміємо, що сподіватися можна лише на себе і не чекати порятунку від Заходу, тим краще для нас.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв? Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?У Чернівцях діє кілька груп сепаратистів. І то різних. Одні - проти України, інші - проти Росії, а ще інші - проти Ізраїлю.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Чернівці. РуїнаНа Буковину повертається Павлюк-молодший. УТОЧНЕННЯЗМІ опублікували передсмертні слова Людмили ПутіноїЗ Івана зробили панаЧернівці: мороз і депутатський поносТеми Дня ТВА неділя, 8.01.2017На Путильщині утворено ще дві об’єднані територіальні ...Сепаратизм на Буковині. Вулиця Гоїв чи Героїв?Парапсихолог Тухолка: Росія у 2017 році увійде в стадію ...За яких умов звільнюють за скороченнямУ Чернівцях відбудеться Фестиваль МаланокКолядка воїнам АТО «СУМНИЙ ВЕЧІР»Нові тарифи Калинівського ринкуПісніВійни – Зиновій Медюх & Оксана Муха & Піккардійськ ...Перший Президент України: Які росіяни нам брати? Вбивці ...
Що, Де, Коли
13 січня о 11:00
в учбово-методичному центрі культури Буковини (вул. Главки, 1-А) відбудеться підписання угоди про проведення 28-го Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі».
В церемонії візьмуть участь заступник керуючого справами обласної державної адміністрації Олександр Шкурідін, начальник управління культури ОДА Віра Китайгородська, Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.
14 січня о 10.30
14 січня о 10.30
14 січня о 11.00
керівництво виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями візьмуть участь у відкритті фестивалю народної творчості «Вашківецька маланка» у місті Вашківці Вижницького району.
Також заплановано відвідування фестивалю традиційної культури «Красноїльська маланка» у смт. Красноїльськ Сторожинецького району.
15 січня о 9.00
в рамках проведення Міжнародного фестивалю традиційної культури «Буковинська Маланка» за участі керівництва виконавчої та представницької влади краю спільно з іноземними делегаціями) в учбово-методичному центрі культури Буковини (м. Чернівці, вул. Й. Главки, 1-А) відбудеться засідання круглого столу на тему: «Збереження, розвиток та популяризація різдвяно-новорічних традицій Буковини».
15 січня о 09.30
з нагоди 167-ї річниці від дня народження поета, публіциста, громадсько-культурного діяча Міхая Емінеску відбудеться покладання квітів до погруддя Міхая Емінеску на садибі письменника А. Пумнула, що за адресою вул. Пумнула, 19.
О 11.00 - покладання квітів до пам'ятника Міхая Емінеску, що на розі вулиць Університетської та С. Бандери.
15 січня з 12.00
15 січня з 12.00
17 січня о 18.30
у Літературному Целанівському Центрі відбудеться презентація дуже очікуваного роману Максима Дупешка «Історія, варта цілого яблуневого саду», що вийшов у «Видавництві 21».
17 січня о 18.30
22 січня о 12.00
22 січня о 12.00
1 лютого о 19.00
1 лютого о 19.00


Календар
«    Січень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Партнери

Буковинці стали набагато менше купувати новорічних ялинок

Сьогодні, 11:54 / Коментарів: 0
Кількість реалізованих новорічних ялинок суттєво знижується – повідомляють у Чернівецькому обласному управлінні лісомисливського господарства
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє про обсяги реалізації новорічних ялинок 2016-2017 року.

Буковинці стали набагато менше купувати новорічних ялинок


Станом на 30.12.2016 реалізовано 5753 ялинки загальною вартістю 458736 грн. Середня ціна за погонний метр становила 91 грн.

Тим часом, в 2015 році підприємствами Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства було реалізовано 12027 ялинок, загальною вартістю 775402 грн. Тоді ціна за погонний метр становила 76,5 грн.
СХОЖІ НОВИНИ:
Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинкиЛісівники Буковини вже реалізували ялинок на півмільйона гривеньБуковинські лісівники продали майже 25 тис. ялинокЛісівники Буковини заробили майже 800 тисяч за реалізацію ялинокБуковинські лісівники до зимових свят заготують тисячі ялинок
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"