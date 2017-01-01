12 січня, пізно ввечері, на об'їзній дорозі Чернівців, яка веде з Гравітону на Коровію, сталася жахлива аварія.
За словами очевидців, легкова автівка "Mercedes", в якій було 3 пасажирів, виїхала на зустрічну смугу та врізалася в Mercedes Sprinter.
Зіткнення було дуже сильним, загинули всі, хто був в легковому автомобілі: водій і пасажири. За попередніми даними, це мешканці села Подвір'ївка, Кельменецького району. Всі молоді, до 30 років.
Пасажирів Sprinter відвезли в Лікарню швидкої допомоги на вулицю Фастівську. Кажуть, всі живі.
Джерело: http://acc.cv.ua/