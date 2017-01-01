У приватному помешканні буковинця виявлено склад із сигаретами

На Буковині прикордонники спільно з правоохоронцями області виявили чергове місце накопичення тютюнової продукції, в приватному помешканні.
Прикордонники Чернівецького загону у взаємодії з правоохоронними органами області і надалі продовжують, проводити посилені заходи з протидії протиправній діяльності на державному кордоні. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
У результаті оперативних дій сьогодні вночі спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників відділу «Селятин», співробітників ВВБ по Чернівецькому загоні, представників Національної поліції та ДФС в Чернівецькій області виявлено 13 ящиків тютюнових виробів марки «Ashima». Контрафактний товар знаходився у гаражному приміщенні приватного обійстя. Скоріш за все, сигарети в найблищий час планували переправити до Румунії.
Уся продукція була вилучена та передана представникам ДФС. А власнику приміщення за дане правопорушення доведеться відповідати згідно чинного законодавства.
Варто сказати, що цієї доби на ділянці відділу «Нижні Петрівці» прикордонниками затримано ще 9 пакунків із сигаретами, які намагалися переправити через українсько-румунський кордон.